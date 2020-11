OMS: Mundo bate recorde com 657 mil casos de Covid-19 em um só dia

A atualização dos dados indica que 9.797 novas mortes foram registradas nas últimas 24 horas; com isso, 1.300.576 é o total de óbitos causados pela doença provocada pelo novo coronavírus

EFE/EPA/YURI KOCHETKOV Há 53.164.803 casos de Covid-19 no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde



O mundo chegou a 53.164.803 casos de Covid-19 neste sábado, 14, após um recorde de 657.312 contágios nas últimas 24 horas, segundo os dados repassados pelas autoridades de diversos países à Organização Mundial da Saúde (OMS). A atualização dos dados indica que 9.797 novas mortes foram registradas, o que eleva para 1.300.576 o total de óbitos causados pela doença provocada pelo novo coronavírus.

Por regiões, a América é a mais afetada e acumula 22.707.430 casos, quase a metade (10.460.365) correspondente aos Estados Unidos. O Brasil, segundo colocado na região e terceiro no mundo, tem 5.781.582 casos confirmados pela organização. O continente americano alcançou um recorde de 270 mil contágios nas últimas 24 horas. A Índia é o segundo país mais afetado do mundo, com 8.773.479 casos desde o início da pandemia. Completam a lista dos dez primeiros Rússia (1,9 milhão), França (1,8 milhão), Espanha (1,4 milhão), Reino Unido (1,3 milhão), Argentina (1,2 milhão), Colômbia e Itália (1,1 milhão cada).

*Com informações da EFE