OMS nega que pressionará por cancelamento de Tóquio 2020 devido a coronavírus

O Comitê Olímpico Internacional (COI) informou que não há planos para mudar data ou sede do evento. Organizadores de uma maratona que aconteceria na capital em março pedem que os competidores desistam voluntariamente

Divulgação/WHO OMS afirma que decisão de cancelamento deve partir do país sede do evento



A Organização Mundial de Saúde (OMS) disse sexta-feira (14), diante do receio de que os Jogos Olímpicos de Tóquio sejam afetados pela atual epidemia do coronavírus, que oferecerá conselhos aos organizadores do evento esportivo, mas sem pressionar por seu cancelamento.

“Não nos cabe cancelar qualquer evento. Vamos fornecer aconselhamento técnico e considerações de gestão de risco, mas o restante depende do país organizador”, declarou o Diretor Executivo da OMS para Emergências de Saúde, Michael Ryan, em entrevista coletiva.

O especialista, encarregado de coordenar a resposta ao vírus Covid-19 com outras agências das Nações Unidas, lembrou que a OMS trabalhou em estreita colaboração com os organizadores de outras edições dos Jogos, além de outros grandes eventos, como a Copa do Mundo, mas que a palavra final deve ir dos países anfitriões.

De Tóquio, o presidente da comissão de coordenação do Comitê Olímpico Internacional (COI) para os Jogos deste ano, John Coates, disse nesta sexta que não há planos para mudar a sede ou a data do evento, ou nem mesmo qualquer tipo de plano de contingência devido à epidemia.

Por outro lado, os organizadores da maratona da capital japonesa, marcada para 1º de março, pediram nesta sexta para que competidores que residem na China e se inscreveram para a corrida desistam voluntariamente, a troco de uma inscrição na edição de 2021.

*Com informações da EFE