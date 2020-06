OMS: Há quase 8 milhões de casos de Covid-19 no mundo

A organização ainda afirma que o número de doentes recuperados segue crescendo tão rapidamente quanto o número de novos casos. Já são mais de 4 milhões de pacientes curados do vírus

Reprodução Mike Ryan é o atual diretor executivo para Emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS)



A Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou nesta terça-feira (16) que os casos de Covid-19 em todo mundo chegaram a 7,94 milhões, enquanto que o número de mortes atingiu 434.796, com alguma estabilidade nas curvas diárias de casos no continente americano e na Europa, regiões mais afetadas pela pandemia.

O continente americano, com 3,84 milhões, é a região com mais infecções, seguido pela Europa com 2,43 milhões, embora o número de casos por dia no primeiro tenha sido de cerca de 70 mil infecções desde o início do mês, e no Velho Continente em cerca de 20 mil.

Os países mais afetados continuam sendo os Estados Unidos, Brasil, Rússia e Índia, nesta ordem, e Peru e Chile, em oitavo e 12º lugar, aparecem ao lado do território brasileiro como os mais afetados na América do Sul, um dos atuais epicentros da pandemia.

O número de doentes recuperados no planeta cresce quase tão rapidamente como o número de novos casos (mais de 100 mil por dia) e já ultrapassam 4,2 milhões.

Já o número de doentes críticos ou gravemente doentes permanecem em cerca de 54 mil, 2% de todos os casos ativos, de acordo com dados fornecidos pelos serviços médicos nacionais.

*Com informações da EFE