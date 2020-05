OMS registra mais de 356 mil mortes por Covid-19; Brasil se torna o segundo país com mais casos

A América é o continente mais afetado pela pandemia, com mais de 2,6 milhões de casos

Salvatore Di Nolfi/EFE Tedros Adhanom Ghebreyesus é o atual diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS)



A Organização Mundial da Saúde (OMS) aumentou nesta sexta-feira (29) para 356.254 o número de mortes causadas por Covid-19 no mundo todo, o que representa 4.183 novos óbitos nas últimas 24 horas.

Os casos confirmados já são quase 5,67 milhões, 104 mil a mais que a quantidade noticiada no dia anterior, o que volta a elevar a curva de infectados.

O Brasil passou a ser, oficialmente, o segundo país com mais casos confirmados no planeta, com mais de 411 mil casos reportados à OMS, enquanto os Estados Unidos somam quase 1,7 milhão.

A América é o continente mais afetado pela pandemia, com mais de 2,6 milhões de casos. A Europa tem mais de 2,05 milhões de positivos, empurrada principalmente pela Rússia, o terceiro país com mais infectados.

*Com informações da EFE