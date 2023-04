OMS registra na China primeira morte por gripe aviária H3N8 no mundo

Vírus foi descoberto em 2002, mas nunca tinha sido detectado em humanos até o ano passado

REUTERS/Denis Balibouse Agência de Saúde diz que não há possibilidade de disseminação em massa, mas quer monitorar o vírus



Uma mulher morreu na China de gripe aviária H3N8, um vírus que circula desde 2002, mas que até agora não havia causado vítimas humanas, informou nesta terça-feira, 11, a Organização Mundial da Saúde – OMS. O vírus H3N8, que apareceu pela primeira vez na América do Norte, era considerado até agora como suscetível de ser transmitido para cavalos, cães e leões marinhos. Foi detectado em humanos na China em duas ocasiões, em abril e maio de 2022, mas sem causar mortes. A pessoa falecida, de 56 anos, vivia na província chinesa de Guangdong (sudeste) e ficou doente em 22 de fevereiro. Em 3 de março, foi hospitalizada com pneumonia grave e faleceu em 16 de março, segundo a OMS. “A paciente tinha múltiplas condições subjacentes” e “antecedentes de exposição a aves de criação vivas antes do aparecimento da doença e antecedentes de presença de aves selvagens ao redor de sua casa”, explicou a organização em um comunicado. “Nenhum de seus contatos próximos desenvolveu infecção ou sintomas da doença até o momento de redação deste relatório”, acrescentou a agência das Nações Unidas. A OMS afirmou que a contaminação poderia ter ocorrido por ela frequentar um mercado de aves, mas que “a fonte exata da infecção ainda deve ser determinada, assim como a relação entre este vírus e outras gripes aviárias do tipo A (H3N8) que circulam no ambiente animal”. De acordo com a organização, os dados disponíveis mostram que o vírus não é transmitido entre humanos e que, portanto, “o risco de sua propagação em nível nacional, regional e mundial é considerado baixo”. A OMS insistiu, no entanto, na necessidade de monitorar o vírus devido a suas contínuas mutações.

*Com informações da AFP