OMS registra quase 185 mil casos de coronavírus no mundo; são mais de 7500 mortes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou um total de 184.976 casos do coronavírus transmissor da Covid-19 em todo o mundo, o que significa 12 mil a mais do que ontem.

Já o total de mortes chegou a 7.529, 50 acima do que foi divulgado no boletim de estatísticas anterior da OMS.

A China, onde a pandemia começou, teve apenas um caso de transmissão local no intervalo de 24 horas, e a OMS parou de divulgar números discriminados em “China” e “resto do mundo”.

Como o epicentro da emergência sanitária mudou do país asiático para a Europa, a organização decidiu detalhar o número de casos e mortes por região. A do Pacífico Ocidental – que inclui a China e a Coreia do Sul – ainda tem o maior número de pessoas infectadas, com quase 92 mil casos (sendo 300 novos), e o número de mortes é de 3.357.

Em contrapartida, foram confirmados mais de 65 mil casos na Europa, dos quais cerca de 9 mil no último dia, indicando que a propagação do vírus continua acelerada. Com as quase 500 mortes das últimas 24 horas e o ritmo de expansão dos últimos dias, é provável que o total de baixas ultrapasse o de China, Coreia do Sul e outros países asiáticos, somados, nesta quarta-feira.

