Onda de calor deixa ao menos 18 mortos em condado nos EUA

Maricopa, no Arizona, registra há 23 dias consecutivos temperaturas de 43,3 graus ou mais

Ralph/Pixabay Estados Unidos registra onde de calor há 23 dias consecutivos



A onda de calor que afeta o condado de Maricopa, no Arizona, nos Estados Unidos, deixou pelo menos 18 pessoas mortas e 69 ainda por confirmar. No local, estão sendo registradas há 23 dias consecutivos temperaturas de 43,3 graus ou mais, segundo informações oficiais e diversos meios de comunicação. O Arizona é um dos estados americanos mais afetados pelo calor extremo de um mês de julho que bate recordes no hemisfério norte. Maricopa, onde está localizada a cidade de Phoenix, já viu os termômetros chegarem a 47,7 graus. O alerta de calor excessivo estará vigente até 25 de julho em Maricopa, segundo o site da prefeitura, no qual as autoridades pedem às pessoas que tomem precauções para evitar sofrer o temido golpe de calor ou hipertermia. A empresa privada de meteorologia Accuweather informou neste domingo, 23, que, de acordo com seu próprio índice que mede tanto a duração de uma onda de calor quanto sua gravidade, esta é a mais intensa que Phoenix experimenta desde que os registros começaram em 1895. O recorde anterior de onda de calor foi em 1974, quando Phoenix sofreu 18 dias com temperatura máxima de 43,4 graus ou mais, que já foi superada, além do recorde de maior temperatura mínima diária, que é de 36,1 graus.

*Com informações da EFE.