Onda de calor faz macacos caírem mortos de árvores no México

Agência de Proteção Civil de Tabasco atribui as mortes à desidratação

Yuri CORTEZ / AFP Bugio (Alouatta pigra) é visto enquanto permanece em uma gaiola no hospital veterinário do Dr. Morato, onde se recupera após ser levado por residentes em Comalcalco, estado de Tabasco, México



A onda de calor e a seca que atinge o México tem feito os macacos bugios, que estão ameaçados de extinção, caírem mortos das árvores nas florestas tropicais. A agência de Proteção Civil de Tabasco atribui as mortes à desidratação. “É porque o calor está muito forte. Tenho visitado os estados há muito tempo e nunca senti tanto quanto agora”, disse o presidente mexicano Andres Manuel Lopez Obrador, na segunda-feira (20) quando foi questionado sobre a morte dos animais. Segundo a imprensa mexicana, já foram registradas 85 mortes nos últimos dias. Grande parte das mortes tem acontecido no estado de Tabasco, no sudeste do México, onde as temperaturas devem bater 45°C esta semana. Em comunicado, o Ministério do Meio ambiente do México disse que estava coordenando esforços para abordar as mortes dos macacos, que atribuiu a várias possíveis razões, incluindo “insolação, desidratação, desnutrição ou a pulverização de cultivos com agroquímicos tóxicos”. O excesso de calor também tem afetado as pessoas. O Ministério da Saúde relatou um número preliminar de 26 pessoas que morreram por causas relacionadas ao calor entre o início da temporada de calor do México em 17 de março e 11 de maio.

*Com informações da Reuters