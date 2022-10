Ônibus é atropelado por trem em cruzamento na Holanda; veja vídeo

Veículo estava parado na linha férrea quando foi atingido; ninguém se feriu

Reprodução/Twitter/@AtheistKlimaat Ônibus foi destruído ao meio, mas ninguém se feriu



Um trem atingiu um ônibus que estava parado em um cruzamento na província de Noord-Barbant, na Holanda, nesta segunda-feira, 17. Em vídeos que circulam na internet é possível ver o momento exato em que o acidente acontece e o ônibus sendo partido ao meio. Informações das autoridades locais apontam que não houve feridos, já que na hora o veículo estava sem passageiros e apenas o motorista, que foi socorrido, mas não se feriu, estava dentro. Contudo, por causa da colisão, o trem descarrilhou. O acidente aconteceu por volta das 9h50 (4h50 horáro de Brasília). De acordo com a Nederlandse Spoowegen, empresa que administra as ferrovial no país, na hora do ocorrido 85 passageiros estavam no trem. Ainda não se sabe o que ocasionou o acidente, mas as autoridades locais disseram que o ônibus teve problemas técnicos. Em entrevista ao jornal holandês De Telegraaf, o motorista afirma ter avançado no cruzamento quando o semáforo ainda estava verde, mas o ônibus parou no meio do percurso. “Um terrível acidente em que felizmente não houve vítimas”, diz Eelco Van Asch, diretor de operações ao De Telegraaf. “Felizmente, o motorista do ônibus também saiu ileso e o ônibus estava vazio. Nossa preocupação é com os passageiros e nossos colegas no trem”. Antes do veículo ser atingido, o motorista de 67 anos, pulo do transporte. O jornal ainda informa que o maquinista foi alertado sobre o ônibus na pista, mas ele não conseguiu frear a tempo. Por causa do acidente, a área ao redor precisou ser fechada.

Ônibus é partido ao meio ao ser atingido por trem na Holanda pic.twitter.com/ocsfAOd9Kv — Babilônia (@hamudaniel19) October 17, 2022