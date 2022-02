ONU afirma que mais de 50 mil ucranianos deixaram o país desde o início da invasão russa

A Organização das Nações Unidas (ONU) informou nesta sexta-feira, 25, que mais de 50 mil ucranianos deixaram o país desde o início da invasão russa. “Mais de 50.000 refugiados ucranianos fugiram de seu país em menos de 48 horas, a maioria em direção a Polônia e Moldávia. E muitos outros estão se dirigindo para as fronteiras”, afirmou o alto comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi. “Agradecimentos sinceros aos governos e pessoas de outros países que mantém suas fronteiras abertas e acolhem os refugiados”, completou. Mais cedo, Grandi também agradeceu a presidente da Moldávia, Maia Sandu, por deixar as pessoas cruzarem a fronteira do país em segurança. “Nós da ACNUR faremos o possível para ajudar a mobilizar suporte internacional enquanto você os recebe”, disse. A Rússia iniciou uma invasão da Ucrânia na madrugada de quinta-feira, com bombardeios em todo o país, inclusive na capital, Kiev. Nesta sexta, a cidade era palco de intensos combates entre as forças invasoras russas e o exército ucraniano, ao qual Vladimir Putin chamou a tomar o poder.

More than 50,000 Ukrainian refugees have fled their country in less than 48 hours — a majority to Poland and Moldova — and many more are moving towards its borders.

Heartfelt thanks to the governments and people of countries keeping their borders open and welcoming refugees.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 25, 2022