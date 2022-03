Com apoio do Brasil, ONU aprova resolução que condena a invasão russa

Resolução exige que a Rússia retire suas tropas e acabem com a guerra; 141 países votaram a favor, China se absteve

EFE/EPA/JASON SZENES Antonio Guterres comentou a situação entre Rússia e Ucrânia durante pronunciamento à imprensa



A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta quarta-feira, 2, uma resolução que condena a Rússia pela invasão à Ucrânia, que já chega ao seu sétimo dia. 141 países votaram a favor, incluindo o Brasil. Cinco foram contrários e 35 se abstiveram. A reunião, feita de forma emergencial, foi convocada pelo Conselho de Segurança para discutir a situação do Leste Europeu. A resolução deplora a invasão da Ucrânia nos termos mais fortes e condena a decisão do presidente Vladimir Putin de colocar suas forças nucleares em alerta, e exige que a Rússia retire suas tropas e acabe com a guerra. Para aprovação, era necessário que 2/3 dos países votassem a favor. A China, que já tinha dado indícios que apoiaria a Rússia mas na terça-feira fez declarações indicando que mudaria de lado, se absteve.

*Esta reportagem está sendo atualizada