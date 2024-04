ONU diz que expulsão do Equador da organização depende de Estados-membros

Guterres disse esperar que as tensões entre os Equador e México sejam tratadas por meio do diálogo

Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP António Guterres lamenta atual situação da humanidade durante discurso na ONU



O secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, afirmou nesta quinta-feira (11) que uma eventual expulsão do Equador da organização, como todos os assuntos relacionados à filiação, vai depender dos Estados-membros. O México pediu nesta quinta que o país fosse suspenso por causa da invasão realizada contra a sua embaixada em Quito para capturar o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas. Os mexicanos apresentaram à Corte Internacional de Justiça (CIJ) uma queixa que apresentou contra os equatorianos. Guterres, por meio de seu porta-voz Stéphane Dujarric, tentou minimizar o conflito entre Equador e México, dizendo que espera que “as tensões entre os dois países sejam tratadas por meio do diálogo”. Ele também disse que a ONU expressou sua “condenação das violações flagrantes do direito internacional vistas quando a Embaixada (mexicana) em Quito foi atacada na última sexta-feira”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na queixa apresentada, o “México exige a suspensão do Equador como membro das Nações Unidas até que o país emita um pedido público de desculpas, reconhecendo as violações dos princípios e normas fundamentais do direito internacional”, afirmou a ministra das Relações Exteriores do México, Alicia Bárcena. O Equador não é apenas um membro de pleno direito da ONU, mas neste exato momento tem um assento no Conselho de Segurança, dentro da cota dos países da América Latina e do Caribe, posto que ocupa desde junho de 2022.

*Com informações da AFP e EFE