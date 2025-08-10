ONU diz que plano de Israel para controlar Gaza é uma ‘escalada perigosa’ que pode levar a nova calamidade 

Brasil, entre outros países, manifestou sua apreensão em relação ao agravamento da crise humanitária e ao aumento do número de mortes e deslocamentos

TIMOTHY A. CLARY / AFP Secretário-geral da ONU, António Guterres



Em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, um alto representante da organização expressou sérias preocupações sobre o plano de Israel para controlar a Cidade de Gaza. O secretário-geral da ONU, António Guterres, descreveu a proposta como uma “escalada perigosa”, que pode levar a uma nova calamidade na região. O Brasil, entre outros países, manifestou sua apreensão em relação ao agravamento da crise humanitária e ao aumento do número de mortes e deslocamentos. Miroslav Jenca, secretário-geral adjunto da ONU, alertou que a execução dos planos israelenses pode resultar em uma calamidade ainda maior em Gaza, com repercussões em toda a região. O embaixador da Eslovênia na ONU, Samuel Zbogar, também comentou que a decisão do governo de Israel não assegura o retorno dos reféns e pode piorar a situação humanitária já crítica.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendeu a proposta, afirmando que ela representa “a melhor forma de acabar com a guerra”. Ele enfatizou que o objetivo não é a ocupação de Gaza. Por outro lado, o embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour, criticou a escalada das ações israelenses, ressaltando que essas medidas vão contra a vontade da comunidade internacional. O governo brasileiro se manifestou contra o plano de Israel, expressando seu “desagrado” e pedindo a retirada das tropas de Gaza. Além disso, o Brasil solicitou um cessar-fogo permanente e a entrada de ajuda humanitária na região. Aproximadamente 20 países, incluindo Egito e Arábia Saudita, também consideraram a proposta israelense uma violação do direito internacional.

Desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, a guerra resultou em um número alarmante de vítimas. De acordo com dados do Ministério da Saúde do Hamas, 1.219 israelenses perderam a vida, enquanto o número de mortos em Gaza chega a 61.369. A situação continua a se deteriorar, levantando preocupações sobre a estabilidade da região e a proteção dos civis.

*Reportagem produzida com auxílio de IA