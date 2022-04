ONU diz que trégua humanitária na Ucrânia não parece possível no momento

Alto funcionário da organização esteve na Rússia e entregou uma proposta para facilitar o envio de ajuda e a retirada de civis

REUTERS/Zohra Bensemra Onu aguarda resposta da Rússia sobre proposta que visa ajuda humanitária para Ucrânia



O secretário-geral da ONU, António Guterres, declarou durante uma entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, 13, que um cessar-fogo com fins humanitários não parece possível atualmente na Ucrânia. “É o que desejávamos, por razões humanitárias, mas isso não parece possível”, disse. A declaração vem após um alto funcionário da organização, o vice-secretário-geral para Assuntos Humanitários da ONU, Martin Griffiths, ter sido enviado para Rússia e Ucrânia com objetivo de tentar negociar um cessar-fogo humanitário. Em Moscou, Griffiths se reuniu com responsáveis de Assuntos Exteriores e Defesa, e entregou propostas para facilitar a entrega de ajuda humanitária e as retiradas de civis presos nos combates. As solicitações ainda não foram respondidas pelos russos, entretanto, a ONU informou que segue aguardando um posicionamento sobre os pedidos que foram realizados. Durante a entrevista, Guterres foi questionado pelos jornalistas sobre o que ele achava das falas de Joe Biden, que chamou Vladimir Putin genocida. Entretanto, ele evitou se posicionar e só comentou que “genocídio está estritamente definido no direito internacional. E na ONU, nos baseamos na determinação jurídica dos organismos judiciais apropriados”, disse antes de reforçar que o Tribunal Penal Internacional (TPI) de Haia já abriu uma investigação sobre a questão.