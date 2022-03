ONU diz ter informações confiáveis de que Rússia está usando bombas de fragmentação na Ucrânia

Uso dessa arma em áreas povoadas é proibido pela convenção internacional de 2008 e pode constituir em crimes de guerra

Sergey BOBOK / AFP Cratera aberta por uma bomba após um bombardeio na segunda maior cidade da Ucrânia



A ONU informou nesta sexta-feira, 11, que recebeu informações confiáveis de que a Rússia estaria utilizando bombas de fragmentação na Ucrânia. O uso desse tipo de arma pode ser constituído como crime de guerra. “O uso de bombas de fragmentação em áreas povoadas é incompatível com os princípios do direito internacional humanitário que regem a condução das hostilidades”, disse a porta-voz da ONU, Liz Throssell, a jornalistas em Genebra. Essas bombas estariam localizadas em áreas povoadas e sendo usadas para atacar civis, o que é um crime internacional. “Bombardeios de área a cidades e vilarejos, assim outras formas de ataques indiscriminados, são proibidos”, ressaltou Throssell. O uso de bombas de fragmentação é proibido pela convenção internacional de 2008, entretanto, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e Brasil, não fazem parte desta convenção. Desde 24 de fevereiro, a ONU já contabilizou que ao menos 549 civis morreram por causa dos ataques russos.

O que é bomba de fragmentação?

Também conhecida como “cluster”, as bombas de fragmentação, de acordo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, são armas compostas por uma caixa que se abre no ar e espalha inúmeras submunições explosivas ou sob-bombas. Pelo fato dela atingir uma área ampla, seu uso não é permitido em locais povoados. Dependendo do modelo que for utilizado, o número de submunições pode variar de várias dezenas a mais de 600. Sua explosão nem sempre é imediata, o que faz com que o risco seja ainda maior.