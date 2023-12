ONU nomeia ministra holandesa como coordenadora humanitária para Gaza

Sigrid Kaag já ocupou vários cargos de alto nível na ONU e no governo de seu país, onde é vice-primeira-ministra e ministra das Finanças desde janeiro de 2022, e é poliglota

Phil Nijhuis / ANP / AFP Sigrid Kaag, vice-primeira-ministra e ministra das Finanças dos Países Baixos desde janeiro de 2022



A ministra holandesa Sigrid Kaag foi nomeada, nesta terça-feira, 26, por Antonio Guterres, como coordenadora humanitária na Faixa Gaza. O anúncio vem após a aprovação, na semana passada, de uma resolução do Conselho de Segurança que solicitava o envio “imediato” e “em larga escala” de ajuda ao território palestino, mas não exigia o fim imediato dos combates. “O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou hoje o nome de Sigrid Kaag, dos Países Baixos, como Coordenadora Superior Humanitária e de Reconstrução para Gaza”, informou a ONU em comunicado. Kaag iniciará seu trabalho em 8 de janeiro. Como parte de suas funções, ela criará um mecanismo para acelerar a entrega de ajuda humanitária por meio de países que não fazem parte do conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas, disse a ONU em comunicado. A nomeação de Kaag, ministra das Finanças do governo holandês em fim de mandato, ocorre em um momento em que a população de Gaza enfrenta uma grave emergência humanitária, com a ajuda sendo reduzida ao mínimo devido aos contínuos bombardeios de Israel a esta faixa costeira densamente povoada. Kaag é vice-primeira-ministra e ministra das Finanças dos Países Baixos desde janeiro de 2022. Anteriormente, ocupou vários cargos de alto nível na ONU, incluindo o de coordenadora especial para o Líbano e a Organização Conjunta para a Proibição das Armas Químicas e a Missão das Nações Unidas na Síria. Até agosto, ela era líder do partido liberal de esquerda D66 e ocupou vários cargos no governo de seu país, incluindo os de ministra das Relações Exteriores, ministra das Finanças e ministra do Comércio. Kaag fala holandês, inglês, espanhol, alemão, francês e árabe.

*Com informações das agências internacionais