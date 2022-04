ONU pede abertura de investigação independente sobre possíveis crimes de guerra em Bucha

Secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, lamentou o episódio em Bucha, enquanto que Zelensky deu detalhes e pediu o fim do poder de veto da Rússia

EFE/EPA/JASON SZENES Político português defendeu 'responsabilização efetiva' dos culpados



O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pediu uma investigação sobre as denúncias de crimes de guerra que teriam sido cometidos contra o povo ucraniano na guerra entre Ucrânia e Rússia. A declaração foi feita pelo político nesta terça-feira, 5, durante a abertura de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, em Nova York. Guterres afirmou que a guerra é o maior desafio que a ONU enfrentou nas últimas décadas e citou que as pessoas não podem pagar o preço do conflito. “Estamos lidando com a invasão de um membro da ONU por outro membro da ONU. Além disso, a guerra gerou perda de vidas e devastações em massa, o mais veloz movimento migratório desde a 2ª Guerra Mundial e as implicações econômicas. As pessoas ao redor do mundo não podem pagar o preço dessa guerra”, disse Guterres.

Ao falar sobre as denúncias sobre possíveis crimes de guerra cometidos no conflito, Guterres defendeu a abertura imediata de uma investigação independente para apurar se houve ou não crimes de guerra por parte dos russos. “Nunca esquecerei a definição de imagens de civis mortos em Bucha e peço imediatamente uma investigação independente para garantir uma responsabilização efetiva”, disse Guterres. Em discurso ao Conselho, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deu detalhes sobre as ações das tropas russas na cidade de Bucha, citando casos de estupro, agressão e assassinatos de civis. “Apenas por divertimento, cortaram membros, gargantas, estupraram e mataram mulheres na frente de seus filhos; cortaram línguas só porque os agressores não ouviram o que queriam ouvir. Esses atos não são diferentes dos cometidos, por exemplo, por grupos terroristas como o Estado Islâmico”, afirmou Zelensky.

Em outro trecho, Zelensky criticou a atuação do grupo e pediu que a Rússia perca o poder de veto no Conselho. “Onde está o Conselho de Segurança? Onde está a paz que deve manter, as garantias que a ONU precisa dar? Vocês estão prontos para que a ONU termine? Se não, precisamos agir”, afirmou. Além disso, Zelensky pediu que Putin e a Rússia percam o poder de veto do Conselho de Segurança da ONU, poder dado aos membros permanentes do grupo. “Proponho convocar uma conferência para mudar o sistema e fazer com que as leis internacionais sejam respeitadas. […] Ou então remover a Rússia como agressor e fonte de guerra, para que eles não possam mais bloquear decisões. Sem opção, se nada mais pode ser feito além de conversas, dissolvam a organização de uma vez por todas. O mundo precisa de paz”, pontuou.