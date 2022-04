ONU pede reunião entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky: ‘Passo urgente’

Secretário-geral ressaltou que o ‘futuro do multilateralismo’ e do ‘direito internacional’ dependem de um acordo de paz na região

Agência EFE Secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pediu uma reunião entre os presidentes da Ucrânia e da Rússia



O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, voltou a ressaltar, nesta quarta-feira, 20, que os presidentes de Ucrânia e Rússia, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, respectivamente, discutem um tratado de paz. Segundo o político, é necessário discutir “passos urgentes a serem tomados sobre a paz na Ucrânia e o futuro do multilateralismo baseado na Carta das Nações Unidas e no direito internacional”. O posicionamento foi divulgado em um comunicado do do porta-voz Stephane Dujarric. A instituição entregou cartas a ambos os governos e pediu uma união em torno de missões de paz. De acordo com o porta-voz, Guterres aguarda a resposta de Putin e Zelensky. “Um passo de cada vez”, alegou.