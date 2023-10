ONU teme ‘colapso’ em Gaza enquanto Israel intensifica ataques: ‘Situação cada vez mais desesperadora’ 

Organização faz alerta para o governo Benjamin Netanyahu e lamenta avanço da guerra no Oriente Médio

A ONU (Organização das Nações Unidas) alertou que a situação na Faixa de Gaza está “cada vez mais desesperadora” em meio aos novos ataques promovidos pelo governo de Israel. Em comunicado, a organização também afirmou que a “ordem pública” está em “colapso” após saques de comida na região devido à limitada ajuda humanitária que chega ao enclave. “A situação em Gaza se torna cada vez mais desesperadora, de hora em hora. Lamento que em vez de uma pausa humanitária cruelmente necessária… Israel tenha intensificado as suas operações militares”, disse neste domingo, o secretário-geral da ONU, António Guterres. O posicionamento ocorre após milhares de pessoas em diversos países irem às ruas para pedir trégua na guerra do Oriente Médio. No sábado, entretanto, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou o início de uma “segunda fase” da guerra contra o movimento islamista Hamas no enclave palestino, que será “longa e difícil”.

O Exército de Israel, cujos soldados e tanques operam no terreno desde sexta-feira à noite, anunciou no domingo que aumentou o seu efetivo e as operações terrestres na Faixa de Gaza. O Exército continua a intensificar os seus bombardeios no enclave de 362 km2, em resposta ao ataque sangrento sem precedentes realizado pelo Hamas em 7 de outubro em Israel. Cerca de 1.400 pessoas, a maioria civis, morreram Israel no ataque e outras 230 foram sequestradas pelo grupo palestino, segundo as autoridades israelenses. Por outro lado, o Ministério da Saúde do Hamas, que controla Gaza desde 2007, afirmou neste domingo que mais de 8.000 pessoas morreram na Faixa devido à guerra, “metade delas crianças”.

