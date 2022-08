Onze pessoas morrem em Montenegro após atirador abrir fogo durante briga de família

Pelo menos 11 pessoas morreram durante um tiroteio nesta sexta-feira na cidade de Cetinje, em Montenegro, informou a emissora pública do país balcânico. “Onze pessoas morreram e seis ficaram feridas, incluindo um policial”, destacou a emissora pública RTCG. Uma das vítimas foi o próprio atirador. O tiroteio ocorreu em Cetinje, cerca de 36 km a oeste de Podgorica, capital montenegrina, como parte de uma disputa familiar que evoluiu para um massacre. O autor dos disparos foi morto por policiais. Antes de ser alvejado, ele escolhia alvos aleatórios na rua. Foi o incidente mais mortal em décadas nesta ex-república iugoslava na costa do Adriático. “Foi uma tragédia sem precedentes”, lamentou Dritan Abazovic, primeiro-ministro de Montenegro.

