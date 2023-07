Operação de Israel na Cisjordânia deixa ao menos dez mortos

Israel afirma que tem como alvo células da Jihad islâmica e que já encontrou um depósito subterrâneo de explosivos em Jenin

Jaafar Ashtiyeh/AFP Operação de Israel na Cisjordânia é a maior em duas décadas



Chega a dez o número de palestinos mortos e mais de 100 já ficaram feridos, sendo 20 em estado grave, na maior operação de Israel em duas décadas na Cisjordânia, no Oriente Médio. A incursão do Exército israelense começou na madrugada de segunda-feira, 3, e continua nesta terça, 4, na região de Jenin, no norte do território. Segundo as autoridades de Israel, a operação que mira células da Jihad islâmica já “neutralizou” um depósito subterrâneo de explosivos ligado a terroristas. “Nossas forças entraram no ninho de terroristas de Jenin. Estão destruindo centros de comando e capturando uma quantidade considerável de armas”, declarou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Quase 3 mil moradores fugiram do campo de refugiados de Jenin, onde vivem cerca de 18 mil pessoas, segundo informações da Autoridade Palestina. Jordânia e Emirados Árabes Unidos, países que mantêm relações diplomáticas com Israel, criticaram a operação. Desde o início de 2023, a violência relacionada ao conflito israelense-palestino provocou as mortes de ao menos 187 palestinos, 25 israelenses, uma ucraniana e um italiano, de acordo com um balanço da agência AFP com base em informações divulgadas por fontes oficiais.

*Com informações da agência internacional AFP.