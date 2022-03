Organização confirma morte de cinegrafista em ataque a torre de TV em Kiev

Atentado deixou pelo menos cinco vítimas; Repórteres sem Fronteiras investiga circunstâncias da morte de Evgeny Sakun

Reprodução/Twitter/RSF_ES Cinegrafista foi morto em ataque a torre de TV em Kiev



Um cinegrafista do canal Kiev Live TV morreu no ataque a uma torre de rádio e televisão da capital ucraniana nesta terça-feira, 1, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. A organização lamentou a morte de Evgeny Sakun e condenou o bombardeio. “RSF confirma que Evgeny Sakun, cinegrafista do Kiev Live TV, morreu no atentado contra a torre de rádio e televisão de Kiev. Lamentamos sua perda e estamos investigando as circunstâncias da morte. Atacar jornalistas é um crime de guerra”, declarou a ONG. Tropas russas atacaram a torre com dois mísseis e causaram a interrupção dos canais. O Serviço de Estado da Ucrânia informou que cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas. A construção fica próxima a Babyn Yar, palco de um dos maiores massacres de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenou o ataque. “Para o mundo: qual é o sentido de dizer ‘nunca mais’ por 80 anos se o mundo fica em silêncio quando uma bomba cai no mesmo local de Babyn Yar? Pelo menos 5 mortos. História se repetindo”, declarou.