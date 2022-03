Otan ‘deu aval’ para envio de jatos à Ucrânia, afirma secretário de Estado dos EUA

Representante do governo de Joe Biden alegou que o grupo e a União Europeia passou a trabalhar em conjunto para aumentar as sanções contra a Rússia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, revelou a jornalistas neste domingo que a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) deu um ‘sinal verde’ e passou a trabalhar com o cenário de envio de jatos ao governo ucraniano. Segundo o político, a Casa Branca e o grupo mantém negociações com “colegas poloneses para saber como podemos ajudar em suas necessidades, caso eles realmente escolham por mandar esses jatos para os ucranianos. Estamos em discussões neste momento sobre isso”, alegou.

O norte-americano argumentou que a fala sobre o início de uma provável guerra nuclear, realizado pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, mostra que as sanções econômicas já “estão surtindo efeito”. O secretário também ressaltou que acredita que “temos que estar prontos para que isso [a guerra] possa continuar por algum tempo”, mas pontuou que “vencer uma batalha não é vencer uma guerra. Tomar uma cidade não é tomar os corações e mentes dos ucranianos. E o que aprendemos nas últimas semanas é que eles lutarão até o fim por seu país —mesmo se levar uma semana, se demorar um mês, se demorar um ano”.