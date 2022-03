Otan entrega sistemas de defesa aérea e intensifica apoio à Ucrânia

Medida foi anunciada pelo secretário-geral da organização; força russa teria recuado nas proximidades da capital Kiev

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ - 15/02/2022 Secretário da Otan afirmou que a ajuda à Ucrânia será intensificada



A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) anunciou nesta quarta-feira, 23, que irá reforçar o apoio às forças da Ucrânia no confronto contra o exército do Kremlin. O secretário-geral da instituição, Jens Stoltenberg, afirmou que a ajuda será intensificada através do “fornecimento de sistemas avançados de defesa aérea, sistemas antitanque, vários tipos de armas e munições”. Novos grupos de combate também serão destinados à Bulgária, Romênia, Hungria e Eslováquia. O anuncio ocorre em meio ao recuo das forças da Rússia nas proximidades da capital Kiev e antes da reunião da cúpula dos países que integram o bloco, agendada para ocorrer na próxima quinta, em Bruxelas. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, irá até a capital da Bélgica para participar do encontro e declarou recentemente a sua preocupação com a utilização de armas químicas por parte do governo de Vladimir Putin. Segundo o mandatário norte-americano, trata-se de uma “ameaça real”.