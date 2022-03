‘Otan está mais unida do que nunca’, diz Biden em reunião com líderes ocidentais

Presidente norte-americano confirmou que os Estados Unidos vão receber 100 mil refugiados ucranianos e disse que separou mais US$ 1 bilhão em ajuda humanitária

EFE/EPA/STEPHANIE Biden se reuniu com líderes ocidentais na Europa para discutir a situação da Ucrânia



O presidente norte-americano, Joe Biden, falou durante a reunião com os líderes ocidentais que a Otan está mais unida do que nunca e que Vladimir Putin, “está conseguindo um resultado oposto ao que ele pensou que teria”. Durante sua fala, Biden também disse que os Estados Unidos vão receber mais de 100 mil refugiados ucranianos e que novas sanções foram impostas para a Rússia em retaliação à invasão à Ucrânia que completa um mês nesta quinta-feira, 24. A informação já tinha sido divulgada mais cedo pela Casa Branca. Quando questionado sobre como a Ucrânia deveria agir referente às exigências de Putin para cessar-fogo e se o país deveria ceder algum dos territórios que está sendo pedidos pelo líder russo, ele informou que a “Ucrânia deve decidir se cede território para a Rússia” e que não iria falar sobre o país sem que houvesse um representante legal. Biden também ressaltou que os EUA já deram US$ 2 bilhões em assistência humanitária para a Ucrânia e que separou mais US$ 1 bilhão. O líder norte-americano também disse que as três metas que tinham sido informadas no começo da invasão – apoiar a Ucrânia com assistência humanitária e militar, impôr as mais significativas sanções econômicas e fortificar a segurança no Leste Europeu – foram cumpridas.