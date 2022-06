Otan formaliza convite para Finlândia e Suécia integrarem aliança militar

Decisão histórica faz com que ocidente mais do que dobre seus limites territoriais com a Rússia e passa a ter seis países fronteiriços com o país de Putin

REUTERS/Violeta Santos Moura Secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg; presidente turco, Tayyip Erdogan; presidente da Finlândia, Sauli Niinisto; e premiê sueca, Magdalena Andersson



A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) formalizou nesta quarta-feira, 29, o convite a Finlândia e Suécia para aderirem ao bloco. O anúncio vei em um momento em que membros da aliança estão reunidos na cúpula de Madri e a qual representantes dos dois países participam como convidados. Essa decisão histórica vem um dia após o aval da Turquia, concedido na terça-feira, para que os escandinavos possam fazer parte da aliança militar. Após a aprovação dos turcos, o secretário-geral Jens Stoltenberg já tinha informado que faria um convite formal aos escandinavos. “Tenho o prazer de anunciar que agora temos um acordo que abre caminho para a Finlândia e Suécia aderirem à Otan”, disse.

Com o avanço, o ocidente fica ainda mais próximo da fronteira com a Rússia, já que a Finlândia, e seus 1.300 km de fronteira terrestre com a Rússia, faz com que a Otan mais do que dobre seus limites territoriais com este país. Desta maneira, a Rússia terá fronteira com seis integrantes da Aliança: Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia – os dois últimos pelo enclave de Kaliningrado – e Noruega. Essa proximidade com o ocidente e expansão da Otan era exatamente o que o país de Vladimir Putin não queria, e foi esse o argumento que ele utilizou para invadir a Ucrânia no dia 24 de fevereiro. A escalada na guerra no Leste Europeu, fez com que Finlândia e Suécia, acabassem com décadas de neutralidade como forma de proteger de possíveis ataques russos, país a qual a Otan considera como “ameaça direta para a segurança”, segundo Stoltenberg.