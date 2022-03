‘Otan não quer guerra aberta com a Rússia’, afirma secretário geral da organização

Jens Stoltenberg argumentou que a entidade deve impedir que o conflito no leste europeu tome proporções maiores, obrigando uma ação direta dos países membros

Toms Norde/AFP Jens Stoltenberg, secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte



O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, declarou nesta sexta-feira, 11, que a organização não deseja um conflito bélico contra a Rússia. “A Otan não quer uma guerra aberta com a Rússia. Temos a responsabilidade de impedir que esse conflito [entre Rússia e Ucrânia] se estenda além das fronteiras da Ucrânia e se transforme em uma guerra aberta entre a Rússia e a Otan”, afirmou. A fala foi feita em Antalya, no sul da Turquia, onde ele participa de um fórum diplomático promovido pelo governo local. Na última quinta-feira, 10, a cidade abrigou a reunião diplomática de mais alto nível entre Rússia e Ucrânia, contando com a participação de seus ministros das Relações Exteriores, Sergei Lavrov e Dmytro Kuleba respectivamente, mas não houve nenhum avanço na direção de um acordo de paz.

Stoltenberg justificou com esse argumento a recusa da Otan em estabelecer uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia para proteger a população dos bombardeios russos, já que o movimento “Significaria estar disposto a derrubar aeronaves russas e certamente nos levaria a uma guerra aberta”, disse ele. O chefe da Otan, organização da qual a Turquia é membro, ainda pediu ao presidente russo, Vladimir Putin, que acabe com a guerra, que chamou de “sem sentido”, e pediu que encontre uma solução política e diplomática para os problemas. “A primeira medida seria garantir corredores humanitários para que as pessoas possam sair e buscar alimentos e remédios”, disse.

*Com informações da AFP