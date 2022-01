Ovelhas formam ‘seringa gigante’ para promover vacinação na Alemanha

Desenho de aproximadamente 100 metros foi formado por 700 animais; objetivo é atingir parte da população que permanece cética em relação à importância da vacina contra a Covid-19

Além das ovelhas, que são maioria, algumas cabras também participaram do projeto, que busca incentivar a imunização no país



Para promover a vacinação contra a Covid-19 na Alemanha, o pastor Hanspeter Etzold reuniu 700 ovelhas no formato de uma seringa de aproximadamente 100 metros. As fotos aéreas, tiradas em um campo de Schneverdingen, ao sul de Hamburgo, mostram os animais enfileirados, criando o símbolo da campanha de imunização. Além das ovelhas, que são maioria, algumas cabras também participaram do projeto, que tem como objetivo atingir parte da população que permanece cética em relação à importância da vacina, especialmente em meio aos avanços da variante Ômicron. “Estamos nisso juntos globalmente e só sairemos juntos”, Etzold ao The Washington Post nesta terça-feira, 4. Ele espera que o desenho da “seringa de ovelha” atraia as pessoas em um nível emocional. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, mais de 7 milhões de casos da Covid-19 já foram registrados na Alemanha desde o início da pandemia, com pelo menos 112 mil mortos pela doença. Atualmente, pouco mais de 70% dos alemães já receberam a primeira dose da vacina.