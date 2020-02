Paciente toca violino durante cirurgia no cérebro; assista ao vídeo

Reprodução

O King’s College Hospital de Londres, no Reino Unido, divulgou um vídeo que chamou a atenção do mundo todo nesta quarta-feira (19). Trata-se da gravação de um procedimento de retirada de um tumor no cérebro de uma paciente. Mas com um diferencial: durante a cirurgia, ela tocou músicas clássicas no violino.

De acordo com informações da instituição, os cirurgiões pediram para que Dagmar Turner, de 53 anos, tocasse o instrumento durante a operação para que eles pudessem preservar sua habilidade musical, já que o procedimento seria próximo da região que controla os movimentos da mão esquerda.

A musicista tocou músicas de Mahler e Gershwin, e os médicos conseguiram, com sucesso, remover mais de 90% do tumor, mantendo o funcionamento total de suas mãos.

Assista ao vídeo da cirurgia aqui: