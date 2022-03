Padarias, cafés e lojas voltam a funcionar em Kiev; ensino retorna nesta segunda

Expectativa é que as escolas retomem as aulas de forma remota para fornecer um apoio psicológico e socialização aos alunos: ‘Sem avaliações negativas e trabalhos de casa’

EFE/EPA/ANDRZEJ LANGE POLAND OUT Mesmo com os conflitos, a avaliação do governo ucraniano é que, se possível e seguro, as atividades devem ser retomadas



Mercearias, cafés, lojas, postos de serviços e cabelereiros estão entre os estabelecimentos comerciais que já retomaram as atividades graduais em Kiev, capital da Ucrânia. Neste sábado, 26, segundo informações da administração da cidade, diversos negócios já reabriam as portas, como supermercados, lojas de carros e feiras alimentícias. “Até ontem, havia mais de 650 mercearias, 300 cafés, 360 postos de gasolina, 185 cabeleireiros, cerca de 50 lojas de carros, 8 feiras e 33 mercados na capital e outras instituições e organizações”, disse Mykola Povoroznyk”, em comunicado. A retomada acontece mesmo com os intensos conflitos com as tropas russas, que avançam no país desde 24 de fevereiro e ainda atingem a região. Ontem, o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, chegou até mesmo a anunciar um toque de recolher estendido, de 35 horas ininterruptas, após determinação do comando militar, pelo risco de novos bombardeios. No entanto, a decisão foi cancelada cerca de duas horas após o anúncio oficial.

Mesmo com os conflitos em andamento, a avaliação do governo ucraniano é que, se possível e seguro, as atividades devem ser retomadas para minimizar os impactos da guerra. “Ao pausar todos os processos de trabalho no país, corremos o risco de piorar significativamente nosso nível econômico. Se você pode trabalhar, trabalhe”, disse Oleksandr Tkachenko, ministro da Cultura e Política de Informação da Ucrânia, na semana passada. Agora, a expectativa é que as escolas retomem as aulas nesta segunda-feira, 28, de forma remota. Segundo o vice-chefe da Administração Estatal da Cidade de Kiev, Valentyn Mondryivsky, o ensino será ministrado em escolas, faculdades e universidades da capital visando também fornecer um apoio psicológico e socialização aos alunos. “Deve ajudar a criança, não trazer outro estresse e ansiedade – sem avaliações negativas e trabalhos de casa”, – disse comunicado.