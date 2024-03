Pai de Neymar nega pagamento da fiança de Daniel Alves

Como a família do craque revelado pelo Santos já havia dado quantia ao ex-lateral durante o julgamento, havia a especulação de que nova quantia seria desembolsada

O atacante Neymar com seu pai, Neymar da Silva Santos



Nesta quinta-feira (21), Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar, desmentiu as notícias veiculadas pela imprensa espanhola sobre sua suposta intenção de pagar a fiança de Daniel Alves. O ex-lateral está enfrentando uma condenação por estupro, e havia rumores de que Neymar pai estaria disposto a ajudá-lo financeiramente para garantir sua liberdade provisória durante o processo de apelação. Em janeiro, antes da sentença ser proferida, o pai do craque revelado pelo Santos já havia admitido que contribuiu com 150 mil euros (cerca de R$ 811 mil) para auxiliar na defesa de Alves, que atuou no Barcelona e PSG. No entanto, esse gesto foi alvo de críticas por parte da opinião pública. Em uma publicação em sua conta no Instagram, Neymar da Silva Santos esclareceu: “Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a Justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e o do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais”. A declaração visa dissipar os boatos e esclarecer a natureza da ajuda financeira prestada ao ex-jogador.

