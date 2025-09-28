Jovem Pan > Notícias > Mundo > Países da Europa e EUA pressionam Irã após retomada de sanções da ONU

Países da Europa e EUA pressionam Irã após retomada de sanções da ONU

França, Reino Unido e Alemanha divulgaram nota conjunta cobrando que Teerã ‘se abstenha de qualquer ato de escalada’; secretário de Trump fez apelo por conversas ‘de boa-fé, sem demoras nem confusões’

  • Por Jovem Pan
  • 28/09/2025 06h35
Abedin Taherkenareh/EFE/EPA Mulher iraniana passa por um outdoor com imagens dos falecidos líderes do Hezbollah Hassan Nasrallah (C) e Sheikh Safieddine (D), junto ao falecido general do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC) e comandante da Força Quds, Qasem Soleimani (E) Mulher iraniana passa por um outdoor com imagens dos falecidos líderes do Hezbollah Hassan Nasrallah (C) e Sheikh Safieddine (D), junto ao falecido general do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC) e comandante da Força Quds, Qasem Soleimani (E)

França, Reino Unido e Alemanha advertiram neste domingo (28) o Irã contra qualquer escalada de tensões, após a retomada das sanções da ONU contra o país por descumprimento de compromissos relacionados ao programa nuclear. Em comunicado conjunto, os ministros das Relações Exteriores do chamado grupo E3 afirmaram que “a reimposição de sanções da ONU não é o fim da diplomacia” e pediram que Teerã volte a cumprir suas obrigações internacionais.

“Urgimos o Irã a se abster de qualquer ato de escalada”, destacou a nota. As medidas, que incluem embargo de armas e restrições econômicas, voltaram a vigorar automaticamente no sábado (27), às 20h de Nova York (21h em Brasília), após a expiração do mecanismo que suspendera as punições há dez anos.

Já o secretário de Estado americano, Marco Rubio, reforçou o apelo por negociações diretas com o governo iraniano. Segundo ele, “a diplomacia continua sendo a melhor saída para o povo iraniano e o mundo”, mas depende de que Teerã aceite conversas “de boa-fé, sem demoras nem confusões”.

*Com informações da AFP
