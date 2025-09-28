Países da Europa e EUA pressionam Irã após retomada de sanções da ONU
França, Reino Unido e Alemanha divulgaram nota conjunta cobrando que Teerã ‘se abstenha de qualquer ato de escalada’; secretário de Trump fez apelo por conversas ‘de boa-fé, sem demoras nem confusões’
Abedin Taherkenareh/EFE/EPAMulher iraniana passa por um outdoor com imagens dos falecidos líderes do Hezbollah Hassan Nasrallah (C) e Sheikh Safieddine (D), junto ao falecido general do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC) e comandante da Força Quds, Qasem Soleimani (E)
