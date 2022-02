Países da Europa fecham espaço aéreo para voos da Rússia

De acordo com o site Flightradar 24, uma viagem entre Moscou e Budapeste vai demorar 75 minutos a mais

A Delta Air Lines afirmou que suspenderá um acordo de compartilhamento de código com a Aeroflot da Rússia



Estônia, Latvia, Romênia e Eslovênia anunciaram neste sábado, 26, que fecharam o seu espaço aéreo para voos da Rússia. “Não há lugar para aviões do Estado agressor em céus democráticos”, publicou a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas. Desde a invasão à Ucrânia, na quinta-feira, 24, países da Europa estão adotando medidas contra a ação. Dentre as várias que podem ser observadas, uma delas é o fechamento de espaço aéreo para voos da Rússia. O primeiro anúncio veio por parte do Reino Unido. Em sequência, República Tcheca, Polônia e Bulgária também adotaram a mesma medida. Nos Estados Unidos, a Delta Air Lines afirmou que suspenderá um acordo de compartilhamento de código com a Aeroflot da Rússia.

Em retaliação a esses anúncios, Moscou também se posicionou e fechou seu espaço aéreo para o Reino Unidos e outros países. O fechamento desses espaços resulta em um maior tempo de viagem de um destino para outro, pois, a partir de agora, vai ser preciso encontrar uma rota alternativa em algum país que não tenha adotado o banimento. Com isso, as viagens entre um destino e outro tendem a ficar mais longas e demoradas. De acordo com o site Flightradar 24, uma viagem entre Moscou e Budapeste vai demorar 75 minutos a mais. A Virgin Atlantic, que informou que vai evitar sobrevoar a Rússia e disse que uma viagem entre Reino Unidos, Índia e Paquistão, vai ficar 15 minutos mais demorada.