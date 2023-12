Países da Oceania e da Ásia já comemoram o Ano Novo; confira fotos

Austrália comemorou a passagem de ano com tradicional espetáculo de queima de fogos na baía de Sydney; Japão deu boas-vindas a 2024 às 12h (de Brasília)

DAN HIMBRECHTS/EFE/EPA Fogos de artifício são vistos sobre a Sydney Opera House e a Harbour Bridge durante as celebrações do Ano Novo em Sydney, Austrália



A virada do ano de 2023 para 2024 já aconteceu em algumas partes do mundo, como na Oceania, onde a população está em festa. A Nova Zelândia foi um dos primeiros países a celebrar a chegada do novo ano, seguida pela Austrália, que deu início ao seu tradicional espetáculo de queima de fogos na baía de Sydney, com a famosa Ópera de Gala como pano de fundo. O Japão acabou de comemorar o Ano Novo (às 12h de Brasília), enquanto a capital chinesa Pequim ainda vai esperar mais uma hora.

Veja a que horas chega 2024 em alguns locais (horário de Brasília):

13h em Pequim, China

14h em Jacarta, Indonésia

16h30 em Nova Deli, Índia

17h em Dubai, nos Emirados Árabes

18h na Arábia Saudita e em Moscou, na Rússia

19h na Grécia e no Egito

20h na Alemanha, Espanha, Itália e França

21h em Portugal e na Inglaterra

2h em Nova York, nos Estados Unidos

3h na Cidade do México

5h em Los Angeles, nos Estados Unidos

Veja fotos das comemorações pelo mundo

Austrália

Indonésia

Japão

Coreia do Sul

Rússia

Grécia