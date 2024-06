Países do G7 fecham acordo para destinar US$ 50 bilhões à Ucrânia

Quantia será retirada dos ativos russos congelados e deverá ser entregue aos ucranianos até o final do ano

EFE/EPA/Eugene Hoshiko / POOL EPA-EFE/Eugene Hoshiko / POOL Representantes dos países do G7 posam para uma sessão de fotos em grupo durante a Reunião dos Ministros das Relações Exteriores



Os líderes dos países do G7 chegaram a um acordo para a liberação de 50 bilhões de dólares (R$ 269 bilhões) para a Ucrânia, utilizando ativos russos congelados, “antes do final de 2024”, anunciou a presidência francesa nesta quarta-feira (12). “Há um acordo. Como sempre no G7, os líderes tomam uma decisão e os técnicos então fazem seu trabalho para dar forma a ela” e garantir que esteja “em conformidade com a lei” e se ajuste “às regras financeiras públicas” e às “capacidades financeiras de uns e de outros”, explicou a mesma fonte. “Haverá unanimidade no G7 quando se tratar de trabalhar para usar esses ativos congelados a fim de ajudar a Ucrânia a se reconstruir”, declarou anteriormente John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. A iniciativa foi do governo americano e, até esta terça, não se tinha consenso até agora entre os membros do G7 a ideia de conceder à Ucrânia até 50 bilhões de dólares em empréstimos garantidos pelos juros dos 300 bilhões de euros (R$ 1,75 trilhão) em ativos do banco central russo congelados pela União Europeia e pelas potências do G7. “Este empréstimo tem como objetivo ser reembolsado com o produto dos ativos russos congelados”, explicou a presidência francesa.*

*Com informações da AFP