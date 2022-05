Países membros do G7 fazem pacto e deixarão de importar petróleo da Rússia

Acordo realizado entre os líderes globais foi divulgado pela Casa Branca; mandatários buscam produzir um ‘duro golpe’ contra a economia do Kremlin

Reprodução/ Twitter @G7 Grupo dos sete países mais industrializados do mundo se reuniram pela terceira vez neste ano



O grupo de países do G7 – composto pelas nações mais industrializadas do mundo – informou neste domingo, 8, após a realização da terceira reuniçao, que se comprometeram “a proibir ou eliminar gradualmente as importações de petróleo russo”. O anúncio ocorreu através de uma nota divulgada pela Casa Branca. Nela, o os Estados Unidos alegam que a ação “será um duro golpe para a principal artéria da economia do (presidente russo Vladimir) Putin e lhe negará a renda necessária para financiar sua guerra”. “Reiteramos nossa condenação da agressão militar não provocada, injustificável e ilegal da Rússia contra a Ucrânia e os ataques indiscriminados contra civis e infraestruturas civis, que resultaram em uma terrível catástrofe humanitária no coração da Europa”, afirmou trecho do documento. O recado não informa quais outros compromissos foram acordados por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.