Palácio de Buckingham divulga emblema real do Rei Charles III

Monograma passa a ser utilizado a partir desta terça-feira, 27, dia que marca o fim do luto real pela rainha Elizabeth II

Yui Mok / POOL / AFP Novo emblema real começou a ser utilizado nesta terça-feira, 27



Uma semana depois do término dos funerais de rainha Elizabeth II, que faleceu no começo do mês, o Palácio de Buckingham divulgou na segunda-feira, 26, o novo emblema real, contendo as iniciais de Charles III, o agora rei. O monograma será visto nos edifícios do governo, em caixas de correio e documentos oficiais, entre outros locais. Nas imagens reveladas pelo Palácio de Buckingham, é possível ver que o C e o R se entrelaçam e uma cora paira sobre as iniciais. O novo emblema foi criado pelo “College of Arms”, fundado em 1484 para desenvolver novos escudos de armas e conservar os registros genealógicos oficiais. A partir desta terça, dia que marca o fim do luto real pela rainha, as cartas que saírem do Palácio de Buckingham terão o novo símbolo, “CIIIR”. Pelo escritório postal de Buckingham passam cerca de 2 mil pacotes e cartas por ano, entre convites, respostas a cartas ou correspondências oficiais. O novo monograma faz parte das muitas mudanças trazidas pela ascensão ao trono de Charles III. O hino nacional foi modificado e os britânicos agora cantam “God Save The King”. O rosto do rei vai substituir pouco a pouco o da soberana nas notas de libras. E o passaporte também será modificado no Reino Unido e nos outros 14 países da Commonwealth, onde Charles III é o chefe de Estado.

*Com informações da AFP