Palácio de Versalhes precisa ser evacuado após incêndio

Incidente foi rapidamente controlado e reaberto uma hora depois; não há relato de vítimas

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Incêndio começou no teto do Palácio de Versalhes



Um incêndio atingiu nesta terça-feira (11) o Palácio de Versalhes, na França, e forçou a evacuação dos turistas que visitam um dos pontos mais populares do país. “Foi observada hoje uma liberação de fumaça no palácio. O incidente foi rapidamente controlado e o público foi removido como medida de segurança”, disse a administração do local, em nota, que também informou que o acervo não foi danificado. “O palácio e os jardins já estão abertos”, acrescenta. Segundo a nota, o incêndio começou no teto do palácio, onde há obras de manutenção. A fumaça foi avistada por volta das 15h13 (10h13 no horário de Brasília). Segundo os serviços de bombeiros e resgate do departamento, o incêndio foi rapidamente extinto com balde de água. Até o momento, não houve registro de vítimas. O Palácio de Versailles, que receberá os esportes equestres durante os Jogos Olímpicos, com data de início prevista para 26 de julho, é o terceiro local mais visitado da França e recebeu mais de oito milhões de turistas por ano e, a versão mais recente, foi construída no século 17. O local era o centro do poder político do Antigo Regime até a Revolução de 1789.