Papa cancela parte da agenda por causa de resfriado

EFE Francisco celebrou missa na última quarta-feira



O Papa Francisco celebrou a missa da manhã na capela de sua residência privada, em Santa Marta, recebeu algumas pessoas, mas cancelou as audiências marcadas para esta sexta-feira, 28, no Vaticano. O motivo não foi informado.

“O Santo Padre celebrou a missa nesta manhã e, no final, como de costume, cumprimentou os participantes, mas decidiu adiar as audiências oficiais de hoje”, disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.”As reuniões na Casa de Santa Marta continuam regularmente”, acrescentou.

O porta-voz não comentou sobre o estado de saúde do pontífice, que já havia cancelado uma reunião com padres por uma “leve indisposição” na tarde de quinta-feira, 27. No próximo domingo, ele deve viajar para um retiro espiritual de seis dias com membros da Cúria Romana.

Durante a missa de quarta-feira, Francisco apareceu resfriado, tossindo com frequência.

* Com Agência Brasil