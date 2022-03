Papa classifica como ‘guerra de ódio’ invasão da Rússia à Ucrânia

Em cerimônia realizada na basílica de São pedro, o pontífice fez uma missa voltada para o conflito

REUTERS/Guglielmo Mangiapane Papa Francisco realizou uma missão dedicada ao conflito entre Rússia e Ucrânia na basílica de São Pedro



O Papa Francisco realizou nesta sexta-feira, 25, uma missa voltada para o conflito entre Rússia e Ucrânia que já dura mais de um mês. Durante a cerimônia, ele classificou o confronto como guerra do ódio. “Hoje as bombas destroem as casas de muitos dos nossos irmãos ucranianos indefesos”, declarou o pontífice argentino na cerimônia religiosa realizada na basílica de São Pedro, em Roma, antes de rezar à Virgem Maria por Ucrânia e Rússia. “Esta guerra de ódio provoca em todos medo e preocupação”, afirmou o papa diante de 3.500 pessoas, entre elas o embaixador ucraniano e representantes do corpo diplomático. Segundo o serviço de imprensa da Santa Fé, cerca de 2 mil fiéis participaram da celebração. Nas últimas semanas, o papa – que conversou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e também com o patriarca ortodoxo russo Kirill – multiplicou os apelos à paz na Ucrânia, denunciando o “massacre” em um país onde “correm rios de lágrimas e sangue”.