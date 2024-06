Pontífice disse que ‘gays são bons garotos e buscam o senhor’, mas é melhore encaminhá-los para um bom pai espiritual

O papa Francisco voltou a causa polêmica ao usar um termo pejorativo para se referir as pessoas homossexuais que queiram se tornar padres, e os aconselhou a irem a um psicólogo, noticiou a mídia italiana. “Os gays são bons garotos (…) Eles buscam o Senhor. Mas é melhor encaminhá-los para um bom pai espiritual, para um psicólogo” em vez de aceitá-los no seminário, acrescentou o papa argentino, de acordo com o jornal italiano Corriere della Sera. A declaração foi dada durante uma reunião privada com 200 padres na Universidade Pontifícia Salesiana, em Roma, na última terça-feira (11), o papa de 87 anos foi questionado sobre as vocações e novamente usou o polêmico termo “frociaggine”, que equivaleria a “bichice” em português. “No Vaticano, há um clima de ‘frociaggine'”, declarou o papa, reportou a agência de notícias italiana Ansa. A palavra em dialeto romano é difícil de traduzir, mas deriva de “frocio”, que significa “bicha”.

A Santa Sé informou, em um comunicado na terça, que “Francisco falou sobre o perigo das ideologias na Igreja e retomou o tema da admissão nos seminários de pessoas com tendências homossexuais, reiterando a necessidade de acolhê-las e acompanhá-las na Igreja”. No final de maio, Francisco se desculpou por ter usado a palavra “frociaggine” em uma reunião a portas fechadas com bispos italianos e o Vaticano declarou que o pontífice nunca teve a intenção de “ofender ou se expressar em termos homofóbicos”. Essas declarações geraram uma polêmica global e associações que defendem os direitos da comunidade LGBTQIA+ expressaram sua indignação e decepção.

