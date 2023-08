Papa Francisco anuncia que Jornada Mundial da Juventude 2027 será na Coreia do Sul

Segundo o pontífice, o evento religioso em Seul vai demostrar um ‘símbolo da universalidade da Igreja’

EFE/EPA/TIAGO PETINGA POOL Papa Francisco participa de um encontro com estudantes universitários na Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, Portugal



A próxima edição da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) será realizada na Coreia do Sul. O anúncio foi feito neste domingo, 6, pelo papa Francisco, ao final da missa que celebrou perante 1,5 milhão de jovens em Lisboa. Segundo o pontífice, o evento em Seul, em 2027, demostra um “símbolo da universalidade da Igreja”. Essa é a primeira vez que o festival retorna ao continente asiático desde 1995, quando fiéis participaram de encontro de São João Paulo II, em Manila, nas Filipinas. No Parque Tejo, onde a missa comemorativa foi celebrada, Francisco também pediu aos jovens para que se juntem em 2025 para celebrar o Jubileu da Juventude em Roma. “Espero por vocês lá”, afirmou, e concluiu o evento de hoje com uma mensagem em que disse “obrigado” ao cardeal patriarca de Lisboa, a toda a Igreja e a todo o povo português e ao presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve presente em todos os eventos. “Obrigado a você, Lisboa, que permaneça na memória destes jovens como casa de fraternidade e cidade de sonhos. E obrigado aos voluntários, a quem enviamos o nosso aplauso pelo seu grande serviço”, acrescentou. “Um agradecimento especial àqueles que velaram do céu pela JMJ, ou seja, aos santos padroeiros do evento, e a um em particular: João Paulo II, que deu vida às Jornadas Mundiais da Juventude”, concluiu o papa Francisco.

*Com informações da EFE