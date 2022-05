Papa Francisco aparece em público usando cadeira de rodas pela primeira vez

Em entrevista a jornal local, o pontífice afirmou que iria fazer uma infiltração para aliviar as dores no joelho

Alberto PIZZOLI / AFP Essa foi a primeira vez que o Pontífice foi visto andando de cadeira de rodas



O papa Francisco apareceu em público pela primeira vez usando cadeira de rodas nesta quinta-feira, 5. Ele chegou à Sala Paulo VI do Vaticano empurrado por um auxiliar. O pontífice de 85 anos sofre com dores intensas no joelho. Na terça-feira, 3, em entrevista ao jornal italiano Il Corriere della Sera, o Papa afirmou que iria fazer infiltrações no joelho para aliviar a dor que sofre e que o obrigou a cancelar reuniões que estavam programadas. “Tenho um ligamento rompido, farei algumas infiltrações e vamos ver. Estou assim há algum tempo, não posso caminhar”, afirmou Francisco. O pontífice argentino tem uma artrose no joelho direito, o que afetou o ligamento. Entretanto, segundo o Vaticano, ele não deverá passar por cirurgias.

*Com informações da AFP