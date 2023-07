Papa Francisco chama líder católico defensor da comunidade LGBTQIA+ para encontro no Vaticano

Sínodo dos Bispos, que visa discutir questões importantes para a Igreja Católica, está marcado para outubro

Vincenzo PINTO / AFP Papa Francisco convidou James Martin para participar do Sínodo dos Bispos



O jesuíta americano James Martin, conhecido por defender os católicos que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, está entre os convidados para o Sínodo dos Bispos, que será realizado em outubro deste ano. No encontro, o Papa Francisco se reúne com bispos católicos do mundo todo para discutir questões importantes para a Igreja Católica. O nome de James está na lista de convidados divulgada pelo Vaticano na semana passada. Antes do sínodo, uma sondagem com católicos de diversos países indicou que os fiéis gostariam de ver atitudes concretas em relação à “inclusão radical” da comunidade LGBTQIA+. Ao longo dos seus 10 anos de papado, Francisco – que também é jesuíta – mostrou que alcançar as pessoas desse grupo era uma prioridade. Uma das questões debatidas no sínodo será justamente como dar as boas-vindas a comunidade LGBTQIA+ na igreja.

Francis DeBernardo, chefe de um grupo com sede nos Estados Unidos que defende os católicos LGBTQIA+, chamou de “esperançoso” o fato de James e vários bispos americanos que já expressaram abertura para melhorar a inclusão dos fiéis de orientações sexuais diversas na igreja participem do encontro. Outra novidade do sínodo deste ano será a presença de mulheres com direito a voto. Entre os nove presidentes da assembleia, há duas mulheres: a freira mexicana María de los Dolores Palencia e a japonesa Momoko Nishimura. Ainda há cinco mulheres entre os dez representantes dos Sindicatos de Superiores e Superioras Gerais. O processo sinodal continua em 2024, com uma segunda fase. Após sua conclusão, espera-se que o papa Francisco emita um documento considerando as propostas apresentadas pelos delegados.

*Com informações do Estadão Conteúdo.