Papa Francisco completa 87 anos com festa para famílias e homenagens

Celebração acontece em meio aos problemas de saúde enfrentados pelo religioso, que tem dificuldades para caminhar devido a dores nos joelhos e frequentemente precisa utilizar uma cadeira de rodas

EFE/EPA/ANGELO CARCONI Papa Francisco acena para a multidão da janela do palácio apostólico com vista para a Praça de São Pedro



O papa Francisco está completando 87 anos neste domingo, 17. O religioso comemora a data em uma festa para mais de 200 famílias, além de receber homenagens de autoridades e fiéis de todo o mundo. Essa celebração já se tornou uma tradição, mesmo que o Vaticano não costume comemorar aniversários, apenas as onomásticas. Francisco é um dos pontífices mais velhos da história da Igreja Católica. O último a viver mais que ele foi Leão 13, que morreu aos 93 anos em 1903. Antes disso, Clemente 12 havia falecido aos 87 anos em 1740. Vale ressaltar que Bento 16, antecessor de Francisco, faleceu em 2022 aos 95 anos, mas já como papa emérito. A celebração acontece em meio aos problemas de saúde enfrentados por Francisco, que tem dificuldades para caminhar devido a dores nos joelhos e frequentemente precisa utilizar uma cadeira de rodas. No início do mês, o religioso precisou cancelar sua ida à Cúpula do Clima das Nações Unidas, em Dubai, devido a um problema pulmonar. Apesar dessas limitações, o papa afirma sentir-se bem de saúde e diz que estaria disposto a renunciar caso não pudesse mais exercer suas funções.