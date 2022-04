Papa Francisco critica ‘poderoso de interesses nacionalistas’ e diz que planeja viajar à Ucrânia

Em Malta, pontífice evitou falar o nome de Putin, mas mandou recados claros ao líder russo; ele foi convidado por Volodymyr Zelensky a visitar o Leste Europeu e mediar negociação de paz

EFE/EPA/VATICANO Papa Francisco participa de uma reunião de oração na Basílica do Santuário Nacional da Santíssima Virgem de Ta' Pinu, em Malta



O papa Francisco condenou neste sábado, 2, em Malta a invasão russa da Ucrânia, onde planeja ir por convite do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, e pediu respostas “compartilhadas” à “emergência migratória” agravada pela guerra. Em um discurso no palácio presidencial de Valeta, no início de uma visita de dois dias à ilha do Mediterrâneo, o sumo pontífice lamentou o “vento glacial da guerra” procedente do leste da Europa. “Algum poderoso, tristemente preso às pretensões anacrônicas de interesses nacionalistas, provoca e fomenta conflitos”, disse o líder da Igreja Católica, em uma clara alusão ao presidente russo Vladimir Putin, embora sem citar qualquer nome. Francisco denunciou ainda as “seduções da autocracia e os novos imperialismos”, que provocam o risco de “Guerra Fria ampliada, o que pode sufocar a vida de povos e gerações inteiras”.

Questionado pela imprensa sobre uma possível viagem à Ucrânia, o santo padre respondeu: “Sim, está na mesa”. O pontífice argentino, de 85 anos, foi convidado por Zelensky para desempenhar o papel de mediador nas negociações entre Ucrânia e Rússia e visitar seu país invadido pelas tropas russas desde o final de fevereiro. Ele também foi convidado pelo prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, a “mostrar sua compaixão” pelo povo ucraniano. Ao falar sobre o conflito, que provocou a fuga de 4,1 milhões de habitantes do país, o papa solicitou “respostas amplas e compartilhadas”. “Não podem deixar que apenas alguns países suportem todo o problema, enquanto outros permanecem indiferentes”, declarou ao lado do presidente de Malta, George Vella, e do corpo diplomático. Além da referência à Ucrânia, esta foi uma crítica à política migratória de Malta, acusada com frequência de fechar os portos às ONGs que socorrem migrantes que tentam chegar ao continente europeu em uma perigosa viagem pelo Mediterrâneo.

*Com informações da AFP