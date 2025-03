Papa Francisco emite mensagem e agradece voluntários pelo ‘milagre da ternura’

Pelo quarto domingo consecutivo, o pontífice não apareceu para sua benção semanal do meio dia em Roma, mas o Vaticano distribuiu o texto que ele teria lido se estivesse bem o suficiente

O Papa Francisco emitiu uma mensagem neste domingo (9), agradecendo a voluntários pelo “milagre de ternura” que eles oferecem aos doentes, enquanto o pontífice continua sua recuperação de pneumonia dupla e os médicos relatam algumas notícias positivas: depois de mais de três semanas no hospital, o papa de 88 anos está respondendo bem ao tratamento e mostrou uma “melhora gradual e leve” nos últimos dias.

Pelo quarto domingo consecutivo, o pontífice não apareceu para sua benção semanal do meio dia em Roma, mas o Vaticano distribuiu o texto que ele teria lido se estivesse bem o suficiente. Nele, o papa argentino agradeceu a todos aqueles que estavam cuidando dele e de outros que estão doentes e passando por uma “noite de dor”.

“Irmãos e irmãs, durante minha prolongada hospitalização aqui, eu também experimentei a consideração do serviço e a ternura do cuidado, em particular dos médicos e profissionais de saúde, a quem agradeço do fundo do meu coração”, diz a mensagem.

“E enquanto estou aqui, penso em muitas pessoas que de várias maneiras estão próximas dos doentes, e que são para eles um sinal da presença do Senhor. Precisamos disto, do ‘milagre da ternura’ que acompanha aqueles que estão na adversidade, trazendo um pouco de luz à noite da dor”, escreveu o papa.

Em sua ausência, as operações cotidianas do Vaticano continuaram junto com as celebrações de seu Ano Santo, o Jubileu que acontece uma vez a cada quarto de século e que traz milhões de peregrinos a Roma. No domingo, o cardeal canadense Michael Czerny, que é próximo de Francisco, celebrou a Missa do Ano Santo para voluntários que Francisco deveria ter celebrado.

*Com informações do Estadão Conteúdo e Associated Press

Publicado por Carolina Ferreira