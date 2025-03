Papa Francisco mostra ‘boa resposta a tratamento’ e tem ‘leve melhora’

O Vaticano divulgou neste sábado (8) o último boletim médico sobre a saúde do jesuíta argentino de 88 anos, hospitalizado desde 14 de fevereiro por problemas respiratórios

VATICAN MEDIA/Reuters Apesar da 'gradual e leve melhora', os médicos "prudentemente ainda mantêm um 'prognóstico reservado'



O papa Francisco, hospitalizado desde 14 de fevereiro por problemas respiratórios, mostra “uma boa resposta ao tratamento”, indicou o Vaticano neste sábado (8), no último boletim médico sobre a saúde do jesuíta argentino de 88 anos. “A condição clínica do Santo Padre nos últimos dias se manteve estável e, consequentemente, mostra uma boa resposta ao tratamento”, ressalta a Santa Sé, atestando uma “gradual e leve melhora”.

O líder espiritual dos 1,4 bilhão de católicos do mundo foi internado no dia 14 de fevereiro no hospital Gemelli, em Roma, por uma bronquite, que levou a uma pneumonia bilateral. Desde então, sua condição tem oscilado. A última recaída ocorreu na segunda-feira, quando ele sofreu “dois episódios de insuficiência respiratória aguda”, mas nenhuma outra crise foi relatada desde então.

Apesar da “gradual e leve melhora”, os médicos “prudentemente ainda mantêm um prognóstico reservado”, de acordo com o boletim médico. Nos últimos dias, ele usa uma máscara de oxigênio para ajudá-lo a respirar à noite, que ele troca por cânulas nasais de alto fluxo durante o dia, um suporte mais leve. Francisco alterna o tratamento com repouso, oração e um pouco de trabalho.

Os médicos ainda não comentaram quanto tempo a internação de Jorge Bergoglio no hospital vai durar, nem quanto tempo sua convalescença pode levar. Desde então, ele não fez nenhuma aparição pública nem nenhuma imagem sua foi divulgada.

Mas na noite de quinta-feira, Francisco publicou uma breve mensagem de áudio em espanhol, na qual, com a voz cansada e hesitante, ele agradeceu “do fundo do coração” àqueles que oravam por sua recuperação.

“Silêncio no coração”

Orações continuam por sua saúde ao redor do mundo, desde sua cidade natal, Buenos Aires, onde uma marcha foi realizada na sexta-feira com o slogan “amor com amor se paga”, até Tegucigalpa, passando por seu hospital no norte de Roma.

Uma dúzia de membros da equipe italiana de proteção civil, que participa do Jubileu do Mundo dos Voluntários, também chegaram aos portões do Gemelli. O evento deve atrair cerca de 25.000 peregrinos a Roma no fim de semana, de acordo com o Vaticano.

No entanto, Francisco permanecerá ausente. A missa marcada para domingo será presidida pelo cardeal tcheco Michael Czerny e é “bastante provável” que o pontífice envie uma mensagem escrita por ocasião do Angelus, segundo a assessoria de imprensa do Vaticano.

A oração dominical do Angelus é um dos momentos tradicionais de encontro entre os fiéis e o papa, que sai à janela do Palácio Pontifício para entregar uma mensagem.

Porém, diferentemente de sua internação anterior, em 2021, quando ele apareceu na sacada na clínica Gemelli para entregar sua mensagem, o argentino esteve ausente nas últimas três semanas deste encontro com os fiéis, que normalmente ocorre na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Esta hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, levanta preocupações sobre problemas anteriores que enfraqueceram sua saúde nos últimos anos: operações no cólon e no abdômen e dificuldades para caminhar.

A situação também levanta dúvidas sobre sua capacidade de desempenhar suas funções, especialmente porque o direito canônico não prevê nenhuma disposição em caso de problema grave que possa afetar sua lucidez. Apesar disso, o papa recentemente descartou renunciar, como Bento XVI fez em 2013.

*Com informações da AFP

Publicado por Carolina Ferreira