Papa Francisco participará de reunião do G7 sobre inteligência artificial em junho

O papa Francisco participará de uma reunião do G7 das principais potências ocidentais sobre inteligência artificial (IA) que acontecerá no sul da Itália em junho, informou a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, nesta sexta-feira (26). “Pela primeira vez na história um pontífice participará dos trabalhos do G7”, disse Meloni. Segundo ela, o Papa Francisco estará presente “na sessão aberta” a países convidados. “Estou convencida de que a presença do Santo Padre dará uma contribuição decisiva para a definição de um marco regulatório, ético e cultural para a inteligência artificial”, afirmou.

Além da Itália, o G7 inclui Canadá, França, Alemanha, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. A cúpula dos chefes de Estado e de Governo acontecerá entre 13 e 15 de junho em Borgo Egnazia, um resort de luxo a cerca de 50 quilômetros de Bari. Também contará com a presença dos presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Em dezembro, o papa Francisco convocou a comunidade internacional a adotar um tratado vinculante para a regulamentação da IA, insistindo na importância da ética diante dos “graves riscos” das novas tecnologias. Na ocasião, o pontífice declarou que era necessário refletir sobre o “significado do limite”, considerando que o ser humano “corre o risco, na busca da liberdade absoluta, de cair na espiral de uma ditadura tecnológica”.

Jorge Bergoglio já havia abordado diversas vezes sobre o desenvolvimento da IA. Em 2019 ele falou em “algor-ética” para criar uma ética algorítmica que estude as relações entre seres humanos e máquinas. O próprio Francisco foi alvo de imagens geradas por IA que se tornaram virais.

