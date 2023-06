Papa Francisco passa por cirurgia, está bem, mas precisará de pelo menos cinco dias para se recuperar

Pontífice precisou passar por uma operação de emergência devido ao risco de obstrução intestinal; saúde do chefe da Igreja Católica é uma preocupação constante e gera rumores sobre sua permancência no cargo

Vincenzo PINTO / AFP Papa Francisco passa por cirurgia de emergência



O Vaticano informou na tarde desta quarta-feira, 7, que a operação do Papa Francisco foi concluída sem complicações e que o pontífice está bem. Segundo relatos do médico que realizou após a operação, ele até brincou ao fim do processo. “O Papa está bem, acordado e falando com seus colaboradores. Ele chegou ao hospital porque teve uma hérnia pós-operatória com síndrome de obstrução do intestino, que nos últimos meses causava dores e muitas vezes também síndrome sub-oclusiva. Então, com os outros médicos, decidimos proceder à operação”, disse o cirurgião do chefe da Igreja Católica, Sergio Alfier. “O Santo Padre reagiu bem tanto à cirurgia quanto à anestesia. O Santo Padre já está acordado, já brincou e me provocou”, acrescentou. O argentino de 86 anos, que desde 2013 é chefe da Igreja Católica, precisou passar por uma cirurgia de emergência devido ao risco de obstrução intestinal. Esta cirurgia “benigna”, decidida na terça-feira, não terá sequelas, e Jorge Bergoglio não sofre de outra patologia, detalhou o professor Sergio Alfieri, durante coletiva de imprensa no hospital Gemelli, em Roma. A cirurgia durou três horas, segundo a Santa Sé. A preocupação com a saúde de Francisco é uma preocupação recorrente, principalmente em relação a sua permanência no cargo. A qual ele já deixou claro que abdicaria caso não esteja em plenas condições de continuar.

A operação a qua Francisco se submeteu nesta quarta foi a laparotomia, um procedimento cirúrgico que consiste na abertura da cavidade abdominal. “A operação, preparada nos últimos dias pela equipe médica que atende o Santo Padre, tornou-se necessária por causa de uma hérnia incisional que provoca síndromes de obstrução recorrentes, dolorosas e em vias de agravamento”, acrescentou Bruni. A intervenção cirúrgica é “necessária” devido ao agravamento dos sintomas apresentados pelo sumo pontífice, informou, pela manhã, sua equipe médica, e exigirá “vários dias” de hospitalização, informa um comunicado divulgado pelo diretor do serviço de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. Segundo Alfier, “geralmente, para essa cirurgia, você fica no hospital entre cinco e sete dias”, falou o profissional que acredita que esse deva ser o tempo de recuperação do pontífice. Contudo, ele ressaltou que Francisco já é um senhor de idade e que já fez quatro cirurgias e que esteve recentemente internado por uma infecção pulmonar, “então é claro que tomaremos todas as precauções. Ele acabou de ser operado, dê-nos alguns dias para lhe dar uma resposta sobre a sua estadia pós-operatória.”